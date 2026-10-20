US-Präsident Donald Trump hat sich offen gezeigt für ein Dreier-Treffen mit den Staatschefs von Russland und China, Wladimir Putin und Xi Jinping. «Wir würden das machen, um über Atomwaffen und nukleare Abrüstung zu sprechen», sagte Trump auf Nachfrage von Journalisten am Montag (Ortszeit). Ein Treffen der drei grössten Atommächte zur nuklearen Abrüstung sei «eine sehr gute Sache für die Welt», die er jederzeit angehen würde. Er würde bei einer solchen Gelegenheit auch weitere Themen «wie die Ukraine» ansprechen, sagte Trump weiter.