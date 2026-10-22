Neuausrichtung auf oberstes Luxussegment

Zenith will sich künftig auf das oberste Luxussegment konzentrieren. Dies sei eine Frage des Überlebens, erklärte die Quelle. Die Produktionsmengen entsprächen nicht mehr der Nachfrage. Abgesehen von einem Aufschwung nach der Corona-Pandemie schreibe die Marke seit Jahren Verluste, obwohl sich einzelne Kollektionen gut verkauften.