Auf den guten Lauf des Dax in der zweiten Oktoberhälfte folgt Ernüchterung. Die Erkenntnis, dass sich in den USA weiter keine Pause bei den Zinserhöhungen abzeichnet, drückte wie an der Wall Street auch hierzulande auf die Kurse. Mit 13 059,22 Punkten büsste der deutsche Leitindex am Nachmittag 1,49 Prozent ein. Durchwachsene Quartalsberichte halfen nicht.

03.11.2022 14:46