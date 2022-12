Am Vortag hatte der Dax minimal im Plus geschlossen und damit eine dreitägige Verlustserie beendet, womit er nun auf ein Wochenminus von knapp anderthalb Prozent zusteuert. Vergangene Woche war er noch knapp am neunten Wochengewinn in Folge vorbeigeschrammt. Der MDax der mittelgrossen Werte stieg am Freitagnachmittag um 0,49 Prozent auf 25 588,93 Punkte, wogegen der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 knapp im Minus notierte.