Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 legte um 0,66 Prozent auf 4126,68 Punkte zu. Die Leitindizes Cac 40 in Paris und FTSE 100 in London stiegen ebenfalls. In New York gewann der Leitindex Dow Jones Industrial zum europäischen Börsenschluss knapp ein halbes Prozent.