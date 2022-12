Die US-Notenbank Fed hatte am Vorabend das Tempo bei den Zinserhöhungen im Kampf gegen die hohe Inflation verringert. Der Leitzins wurde nur noch um 0,50 Prozentpunkte erhöht und nicht wie in den Monaten zuvor um 0,75 Punkte. Mit dem weniger aggressiven Vorgeben will die Fed die Konjunktur in den USA nicht zu stark belasten.