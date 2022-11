Auftrieb erhielten US-Staatspapiere aus Europa, wo die Anleihekurse zeitweise deutlich zulegten. Auslöser waren Inflationsdaten aus Deutschland und Spanien. In beiden Ländern schwächte sich der Preisauftrieb ab, wenngleich von hohem Niveau aus. An den Finanzmärkten wurden die Daten als Hinweis auf ein möglicherweise geringeres Straffungstempo der Europäischen Zentralbank (EZB) interpretiert. Die Renditen am Kapitalmarkt gaben entsprechend nach.