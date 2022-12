1. Tranche (Aufstockung) S. 599 Betrag: 225 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Totalbetrag neu 375 Mio Fr. Coupon: 1,375% Emissionspreis: 97,989% Laufzeit: 9 Jahre 354 Tage, bis 10.12.2032 Liberierung: 16.12.2022 Yield to Mat.: 1,594% Swap-Spread: +4 BP Valor: CH0255678341 Valor prov.: CH1230759511 Rating: Aaa (Moody's) Kotierung: SIX, ab 14.12.2022 2. Tranche (Aufstockung) S. 731 Betrag: 455 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Totalbetrag neu 680 Mio Fr. (Bisher 225) Coupon: 2,25% Emissionspreis: 107,194% Laufzeit: 14 Jahre 279 Tage, bis 25.09.2037 Liberierung: 16.12.2022 Yield to Mat.: 1,695% Swap-Spread: +4 BP Valor: CH1218301963 Valor prov.: CH1230759529 Rating: Aaa (Moody's) Kotierung: SIX, ab 14.12.2022

(AWP)