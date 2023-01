1. Tranche Betrag: 200 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Coupon: 2,04% Emissionspreis: 100% Laufzeit: 3 Jahre, bis 26.01.2026 Liberierung: 26.01.2023 Yield to Mat.: 2,04% Swap-Spread: +55 BP Valor: CH1236363433 Rating: A- (S&P) Kotierung: SIX, ab 24.01.2023 2. Tranche Betrag: 200 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Coupon: 2,2588% Emissionspreis: 100% Laufzeit: 5 Jahre 180 Tage, bis 26.07.2028 Liberierung: 26.01.2023 Yield to Mat.: 2,26% Swap-Spread: +65 BP Valor: CH1242301278 Rating: A- (S&P) Kotierung: SIX, ab 24.01.2023 3. Tranche Betrag: 200 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Coupon: 2,61% Emissionspreis: 100% Laufzeit: 9 Jahre, bis 26.01.2032 Liberierung: 26.01.2023 Yield to Mat.: 2,61% Swap-Spread: +85 BP Valor: H1242301286 Rating: A- (S&P) Kotierung: SIX, ab 24.01.2023

