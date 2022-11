Nicht zuletzt zeigt sich der Vontobel-Analyst "verblüfft" über die massiven Abflüsse von Kundenvermögen im "Wealth Management"-Geschäft. In nur gerade sechs Wochen seien rund 10 Prozent der verwalteten Vermögen abgeflossen, erinnert er. Die Bank müsse nun dringend die Abflüsse in ihrem Kerngeschäft stoppen, betont er. Die tiefere Basis an verwalteten Vermögen werde ab dem kommenden Jahr zu gesunkenen Erträgen führen. Darüber hinaus lasteten hohe Finanzierungskosten auf der Profitabilität, weil die CS am Markt als risikoreicher Schuldner wahrgenommen werde.