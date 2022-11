Das Archegos-Debakel hat für die Credit Suisse ein Nachspiel mit der Federal Reserve. Die US-Notenbank, die auch für die Beaufsichtigung von Banken zuständig ist, habe am Mittwoch ihre Absicht mitgeteilt, die Untersuchung voranzutreiben. Dabei dürfte es zu Geldstrafen und gewissen Auflagen für die Schweizer Grossbank kommen, wie es in dem am Freitag publizierten Emissionsprospekt zur Kapitalerhöhung heisst.

25.11.2022 18:29