Die Organisation "Democracy for the Arab World Now" wurde 2018 vom saudischen Journalisten Jamal Khashoggi gegründet. Wenige Monate später wurde er bestialisch umgebracht, nachdem er das saudi-arabische Generalkonsulat in Istanbul betreten hatte. Er soll dort nach seiner Ermordung in Stücke geschnitten und in Säure aufgelöst worden sein, spekulierten viele Medien. Bin Salman bestreitet, die Tötung von Kashoggi angeordet zu haben. Er hat aber zugegeben, dass sie "unter meiner Aufsicht" stattfand.