Die Grossbank Credit Suisse hat einen Berufungsprozess auf den Bermuda-Inseln gegen eine im Frühling verhängte Bussenzahlung von über 600 Millionen Dollar an einen georgischen Milliardär abgeschlossen. Das Urteil des bermudischen "Court of Appeal" wird nun in der ersten Jahreshälfte 2023 erwartet.

13.12.2022 11:44