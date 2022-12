Und auch in Bezug auf die Cashflow-Prognose der Bank schlagen die Behörden einen harten Ton an: "Die Unfähigkeit der Credit Suisse, den Liquiditätsengpass 2018 vor der Einreichung des Plans 2020 oder in der Folgezeit von mehr als einem weiteren Jahr angemessen zu beheben, gibt Anlass zu ernster Sorge." Denn schon 2018 habe man die Bank auf Mängel in diesem Bereich aufmerksam gemacht und später festgestellt, dass diese noch nicht angemessen behoben worden seien.