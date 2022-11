Auch zum Franken büsste der Greenback am Freitag deutlich ein. Aktuell kostet der Dollar 0,9466 nach 0,9643 Franken am Morgen. Am frühen Nachmittag notierte das Währungspaar mit 0,9451 zwischenzeitlich so tief wie seit Mitte August 2022 nicht mehr. Zum Franken büsste derweil auch der Euro etwas an Wert ein. Die Gemeinschaftswährung wird aktuell zu 0,9767 nach 0,9857 am Mittag gehandelt.