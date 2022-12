Der Handel zwischen Euro und Dollar verlief in engen Bahnen. Wirtschaftsdaten konnten den Wechselkurs kaum bewegen, zeichneten sie doch ein bekanntes Bild: Die Unternehmensstimmung im Euroraum hellte sich im Dezember leicht auf, allerdings von niedrigem Niveau aus. Die Frühindikatoren deuten damit auf eine Entwicklung hin, die mittlerweile viele Ökonomen erwarten. So dürfte der Währungsraum zwar weiterhin unter den Folgen des Ukraine-Kriegs leiden, allerdings nicht ganz so heftig wie noch vor wenigen Monaten befürchtet.