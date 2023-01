Kurz vor dem Wochenende hat sich der Eurokurs kaum noch bewegt. Die Gemeinschaftswährung wurde in New York zuletzt mit 1,0830 US-Dollar gehandelt und somit etwa auf dem Niveau des späten europäischen Währungsgeschäfts. In der Nacht zum Freitag hatte der Euro mit 1,0868 Dollar den höchsten Stand seit April 2022 erreicht.

13.01.2023 20:43