Zum Franken notiert die Gemeinschaftswährung zum Wochenende etwas fester und bewegt sich wieder in Richtung Parität. Am Nachmittag kostet der Euro 0,9979 nach 0,9959 Franken am Mittag. In einer aktuellen Analyse haben die Experten der Commerzbank ihre Prognosen für das Paar leicht nach oben angepasst und gehen in den kommenden Monaten durchweg von Kursen oberhalb der Parität aus. Sie begründen dies mit dem nachlassenden Inflationsdruck in der Schweiz.