Die wachsende Zuversicht an den Finanzmärkten in Europa stützt den Euro. Marktbeobachter verweisen auf weitere Lockerungen von Corona-Massnahmen in China, die an den Finanzmärkten für mehr Risikofreude sorgen. So legen die Aktienmärkte zu. Der US-Dollar gerät unterdessen unter Druck. Der ebenfalls als sicher geltende japanische Yen gibt zu allen wichtigen Währungen nach.