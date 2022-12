Zum Franken legte der Euro nach der EZB-Ankündigung am Donnerstagnachmittag insgesamt zu und notiert aktuell bei 0,9900 Franken. Am Mittag notierte die Gemeinschaftswährung noch knapp einen halben Rappen tiefer bei 0,9859. Der Dollar legte zum Franken am Donnerstag ebenfalls zu, nachdem die Schweizer Nationalbank am Morgen das Zins-Tempo mit der neusten Leitzinsanhebung etwas drosselte. Aktuell wird der Greenback zu 0,9293 nach 0,9288 am Mittag und 0,9257 Franken am Morgen gehandelt.