Die Heilsarmee betreibt in der Schweiz über 20 Brockenhäuser. Bis anhin haben diese keinen eigenen Onlineshop. Das könnte sich bald ändern. "Ich kann mir gut vorstellen, dass wir das in den nächsten zwei Jahren wagen", sagte Daniel Imboden, neuer Chef der Heilsarmee zur "NZZ am Sonntag". Seine Organisation kommt zunehmend unter Druck. Die Sozialunternehmung mit integrierter Freikirche ist die grösste Anbieterin von sozialen Einrichtungen in der Schweiz. Doch im Sozialwesen herrscht vermehrt Konkurrenzkampf. Die Heilsarmee hat diverse Aufträge verloren. Der Umsatz brach in den letzten fünf Jahren um fast 20 Prozent auf 184 Millionen Franken ein. Nun will Daniel Imboden die Organisation wieder auf einen Wachstumspfad führen. "Auf über 200 Millionen Franken Umsatz zu kommen, wäre schön", so Imboden.