Die Ratingagentur verweise in ihrer Analyse zudem auf die "zukunftssichere und robuste Aufstellung" der Bank aber auch auf die Staatsgarantie durch den Kanton Graubünden, heisst es in der Mitteilung weiter. Für CEO Daniel Fust widerspiegelt das Resultat zudem die Ertrags- und Risikodiversifikation mit dem Ausbau des Anlagegeschäfts in den letzten Jahren.