- SMI vorbörslich: +1,03% auf 11'234,75 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Donnerstag): +3,70% auf 33'715 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): +7,35% auf 11'114 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): +2,98% auf 28'264 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Richemont H1: Umsatz fortgef. Geschäft 9'676 Mio EUR (AWP-Konsens: 9'429 Mio) Gewinn fortgef. Geschäft 2'105 Mio EUR (AWP-Konsens: 1'853 Mio) Reinverlust nach Goodwill-Abschreiber 766 Mio EUR Org. Wachstum fortgef. Geschäft 16% (AWP-Konsens: 12,3%) Abschreibung des YNAP-Nettovermögens von 2,7 Mrd EUR EBIT fortgef. Geschäft 2'723 Mio EUR (AWP-Konsens: 2'409 Mio) EBIT-Marge fortgef. Geschäft 28,1% (AWP-Konsens: 25,5%) Nettobarmittel 4,76 Mrd EUR (VJ 3,15 Mrd) "Solide" Cash-Position von 4,8 Mrd EUR per Ende September holt Patricia Gandji ins Senior Executive Committee vorbörsliche Indikation +5,8% - Holcim startet angekündigten Aktienrückkauf über 2 Mrd Fr. am 14. November vorbörsliche Indikation +1,9% - Flughafen Zürich: Passagieraufkommen Oktober 2,42 Mio (+50% gg VJ) Passagieraufkommen Oktober bei 84% des 2019er-Niveaus 2022: Neu Passagieraufkommen von rund 22 Millionen erwartet Gesamteinnahmen steigen, Aufwand in den Erwartungen Positive Auswirkungen auf Ergebnis - Dividendenzahlung Gesamtinvestitionen bei rund 350 Mio Fr. erwartet - Addex Q3: Liquide Mittel 10,4 Mio Fr. (Ende Q2: 8,8 Mio) Reinergebnis -4,1 Mio Fr. (Q2 -7,2 Mio) - BKW: CEO Building Solutions verlässt Unternehmen - DKSH vertieft Zusammenarbeit mit Anklam Extrakt in Südostasien - Formulafirst-Aktionäre heissen Liquidation und Delisting gut - Implenia: Bestehender Kreditvertrag über 650 Mio bis Ende 2027 verlängert - NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - SNB-Direktorin schliesst Zinserhöhung im Dezember nicht aus (Interw. L'Agefi) Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Accelleron: Credit Suisse Funds AG meldet Anteil von 3,05% - Addex: Neue Lock-up-Gruppe um Timothy Dyer meldet Anteil von 10,41% - Basilea: Bank of America Corporation meldet Anteil von <3% - Bobst: Samson Rock Capital LLP meldet Anteil von <3% - U-blox: Blackrock meldet Anteil von 3,02% - Zur Rose: UBS Group AG meldet Anteil von 20,14% PRESSE FREITAG - Bobst-Aktionäre spekulieren auf bessere Offerte (NZZ) - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - Richemont: Conf. Call Ergebnis H1 (09.30 Uhr) - Addex: Conf. Call Ergebnis Q3 (16.00 Uhr) Montag: - Sonova: Ergebnis H1 (Webcast 13.00 Uhr) - Accelleron: Trading Update Q3 Dienstag: - Alcon: Ergebnis Q3 (22.30 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - SNB: Rede Thomas Jordan anlässlich Konferenz "SNB and its Watchers" (13.50h) - BFS: Produzenten- und Importpreisindex Oktober 2022 (Montag) Erste Schätzung Logiernächte Oktober (Dienstag) Ausland: - US: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 11/22 (vorläufig) (16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 18.11.2022 Übernahmeangebote: - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Novartis-Sparte Sandoz (H2 2023) Dekotierungen (angekündigt): - Bank Linth (nach Übernahme geplant) - Bobst (nach Going Private geplant) - Spice Equity (nach Übernahme geplant) - Valora (nach Übernahme geplant) - Vifor (bewilligt, Termin noch offen) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - Credit Suisse (Rechte-Handel 28.11.-6.12., Kotierung neue Aktien 9.12.) - EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 0,9843 - USD/CHF: 0,9639 - Conf-Future: +211 BP auf 146,79% (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz 1,083% (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Donnerstag): +1,98% auf 11'120 Punkte - SLI (Donnerstag): +2,99% auf 1'704 Punkte - SPI (Donnerstag): +2,13% auf 14'244 Punkte - Dax (Donnerstag): +3,51% auf 14'146 Punkte - CAC 40 (Donnerstag): +1,79% auf 6'557 Punkte

