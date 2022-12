- SMI vorbörslich: -0,09% auf 11'099,67 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Dienstag): -1,03% auf 33'596 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): -2,00% auf 11'015 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): -0,72% auf 27'686 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Swiss Life REF erwirbt Portfolio mit Wert rund 240 Mio CHF von Swiss Life - Novartis: Brustkrebstherapie Kisqali verlängert Überleben - Novartis: Morphosys lizenziert Krebsprogramm an Novartis gegen Zahlung aus - Partners Group verkauft Anteil an austral. Energieunternehmen CWP Renewables - Inficon schlägt scheidenden CEO Lukas Winkler für den Verwaltungsrat vor - Groupe Minoteries produziert neu pflanzliche Proteinkonzentrate - Valora ernennt Sebastian Kayser zum Leiter von Food Service Deutschland - NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz - Seco: Arbeitslosenquote November 2,0% (VM 1,9%), saisonber. 2,0% (VM 2,1%) Ausland: - DE: Gesamtproduktion Okt -0,1% gg Vm (Prog -0,6%) 0,0% gg VJ (Prog -0,7%) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Alpine Select: Trinsic AG meldet Anteil von 19,2% - Lonza: Blackrock meldet Anteil von 10,04% - Relief: Christopher Brown meldet Anteil von 66,58% - Zur Rose: Norges Bank meldet Anteil von <3% PRESSE MITTWOCH - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - GV: Datacolor Donnerstag: - keine Termine Freitag: - keine Termine WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - SNB: Devisenreserven November 2022 (09.00 Uhr) Ausland: - EZ: EZB, Veröffentlichung Ergebnisse der Konsumentenumfrage 10/22 (10.00 Uhr) BIP Q3/22 (detalliert) (11.00 Uhr) - US: MBA Hypothekenanträge (13.00 Uhr) Produktivität Q3/22 (2. Veröffentlichung) 14.30 Uhr) EIA-Rohöllagerdaten (16.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 16.12.2022 Übernahmeangebote: - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Novartis-Sparte Sandoz (H2 2023) Dekotierungen (angekündigt): - Bank Linth (nach Übernahme geplant) - Bobst (Dekotierung beantragt) - Spice Equity (nach Übernahme geplant) - Valora (bewilligt, Termin noch offen) - Vifor (bewilligt, Termin noch offen) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - Credit Suisse (Bezugsfrist bis 8.12. 12.00 Uhr, Kotierung neue Aktien 9.12.) EX-DIVIDENDE DATEN: per 09.12: - Datacolor (20,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 0,9853 - USD/CHF: 0,9420 - Conf-Future: +29 BP auf 146,07% (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz 1,041% (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Dienstag): -0,76% auf 11'109 Punkte - SLI (Dienstag): -1,02% auf 1'695 Punkte - SPI (Dienstag): -0,79% auf 14'159 Punkte - Dax (Dienstag): -0,72% auf 14'343 Punkte - CAC 40 (Dienstag): -0,81% auf 6'688 Punkte

awp-robot/sw/