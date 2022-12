STIMMUNG - Der Schweizer Aktienmarkt wird zur Wochenmitte freundlich erwartet. Ob die Gewinne aber bis am Abend gehalten werden können, sei ungewiss, heisst es am Markt. Denn dann wird die US-Notenbank Fed ihre Zinsentscheidung bekannt geben. Bis dahin könnten die Kurse mangels Anschlusskäufen wieder abbröckeln. Am Vortag hatten die Aktienbörsen auf den sich abschwächenden Inflationsdruck in den USA zunächst mit einem Kurssprung reagiert, dann aber die Gewinne zu einem grossen Teil wieder verloren. - SMI vorbörslich: +0,27% auf 11'166,67 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Dienstag): +0,30% auf 34'109 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): +1,01% auf 11'257 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): +0,72% auf 28'156 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Holcim verkauft sein Russland-Geschäft ans lokale Management - Kühne+Nagel lanciert neues Transportangebot für Halbleiterindustrie - Roche und Pfizer kooperieren für Covid-Sensibilisierungskampagne - Stadler: Grossauftrag von Kasachischen Eisenbahnen Auftrag hat Volumen von 2,3 Milliarden Euro Erwerb einer lokalen Produktionsstätte in Astana vorbörsliche Indikation +2,2% - VT5 2021/22: Jahresverlust von 5,13 Mio Fr. Verfügbare Mittel aus dem Börsengang weiter bei 198 Mio Fr. Haben Gespräche mit zwei Firmen intensiviert - Allreal ernennt Marc Frei zum neuen Finanzchef - Thomas Wapp tritt zurück - BKW holt für Windparkprojekt zwei Pensionskassen an Bord - Cosmo schliesst Phase-III-Studie mit Lumeblue in China erfolgreich ab vorbörsliche Indikation +2,2% - Evolva erweitert bestehendes Nootkatone-Angebot - Obseva erfüllt Mindestanforderungen für Nasdaq-Listing wieder - Spice Private Equity: SIX-Regulierungsstelle genehmigt Dekotierung - Vifor-Aktien werden am 23. Dezember dekotiert - U-blox-CEO: Unternehmen ist allein gross genug NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - Aargauische Kantonalbank ernennt Kurt Bobst zum Bankratspräsidenten (HEADLINE) PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: - JP: BOJ DEC TANKAN LARGE MFG INDEX +7; SEP +8; MEDIAN +6 - GB: VERBRAUCHERPREISE NOVEMBER +10,7% GG VJ (PROGNOSE +10,9) VERBRAUCHERPREISE NOVEMBER +0,4 % GG VM (PROGNOSE +0,6) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Credit Suisse: Silchester meldet Anteil von <3%; Blackrock 4,96% - Flughafen Zürich: Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. meldet Anteil von <3% - Minoteries: Françoise Amaudruz-Pedronin meldet Anteil von 3,21% - Relief meldet Eigenanteil von 26,295%/57,002% - Zur Rose: Norges Bank meldet Anteil von 3,04% PRESSE MITTWOCH - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - GV: Barry Callebaut Donnerstag: - Perrot Duval: Ergebnis H1 Freitag: - Keine Termine WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Produzenten- und Importpreisindex November (08.30 Uhr) - EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ergebnis (11.00 Uhr) - SNB: Geldpolitische Lagebeurteilung inkl. MK 10.00 Uhr (Donnerstag) - KOF Konjunkturprognose Winter (Donnerstag) - BFS: Erste Schätzung Logiernächte November (Donnerstag) Ausland: - DE: Ifo-Konjunkturprognose (10.00 Uhr) - FR: Industrieproduktion 10/22 (11.00 Uhr) - US: Ex- und Importpreisindex 11/22 (14.30 Uhr) EIA-Rohöllagerdaten (16.30 Uhr) Notenbank-Entscheidung (20.00 Uhr; 20.30 Pk) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 16.12.2022 Übernahmeangebote: - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Novartis-Sparte Sandoz (H2 2023) Dekotierungen (angekündigt): - Formulafirst (per 16.12., letzter Handelstag 15.12.) - Vifor (per 23.12, letzter Handelstag 22.12.) - Bobst (per 30.12., letzter Handelstag 29.12.) - Bank Linth (nach Übernahme geplant) - Spice Equity (nach Übernahme geplant) - Valora (bewilligt, Termin noch offen) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.13 Uhr) - EUR/CHF: 0,9877 - USD/CHF: 0,9289 - Conf-Future: -10 BP auf 142,81% (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz 1,196% (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Dienstag): +0,93% auf 11'137 Punkte - SLI (Dienstag): +1,22% auf 1'708 Punkte - SPI (Dienstag): +0,94% auf 14'207 Punkte - Dax (Dienstag): +1,34% auf 14'498 Punkte - CAC 40 (Dienstag): +1,01% auf 6'745 Punkte

