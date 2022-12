- SMI vorbörslich: -0,31% auf 11'125,82 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Mittwoch): -0,42% auf 33'966 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): -0,76% auf 11'171 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): -0,37% auf 28'052 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Roche: Feuer auf Roche-Areal in Basel - Stromversorgung beeinträchtigt - Perrot Duval H1: Umsatz 7,3 Mio Franken (VJ 6,1 Mio) Reinergebnis -0,6 Mio Fr. (VJ -0,7 Mio) 2022/23: Ausgeglichenes Ergebnis erwartet, unter Bedingungen - Adval-Tech-Chef Rothen gibt CEO-Posten Ende 2023 ab - Idorsia: Cenerimod wird bei Behandlung von Autoimmunerkrankung SLE untersucht - Valora erhält von Weko grünes Licht für Oel-Pool-Deal NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Swiss-Job-Tracker-Index sinkt auf 157,0 Punkte (Vorwoche: 159,4) Ausland: - US: Notenbank Fed hebt Leitzins um 0,50 Prozentpunkte an Leitzins nun bei 4,25 BIS 4,50% (Prog 4,25-4,50) Zinsprognosen ab 2023 angehoben weitere Zinserhöhungen sind voraussichtlich erforderlich Chef Powell: Werden auf Kurs bleiben, bis der Job erledigt wurde Sind nach heutigem Schritt noch nicht restriktiv genug CN: CHINA NOV UNEMPLOYMENT RATE +5.7% VS OCT +5.5%B NOV INDUSTRIAL OUTPUT +2.2% Y/Y VS MEDIAN +3.8% Y/Y: NBS YTD FIXED-ASSET INVESTMENT +5.3% Y/Y VS MEDIAN +5.7% Y/Y NOV RETAIL SALES -5.9% Y/Y VS MEDIAN -3.6% Y/Y: NBS JAN-NOV PROPERTY INVESTMENT -9.8% Y/Y VS JAN-OCT -8.8% Y/Y WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Peach Property meldet Eigenanteil von 0,07%/22,31% - Swissquote: Adam Said/Charles Lorenceau/Fouad Said melden Anteil von <3% - Temenos: Blackrock meldet Anteil von 5,02% - Zur Rose: Norges Bank meldet Anteil von <3%; Blackrock 3,23% - Zurich Insurance: UBS meldet Anteil von <3% PRESSE DONNERSTAG - Lonza: Gamsenried-Sanierung könnte Lonza über 1 Mrd Franken kosten (Tamedia) vorbörsliche Indikation -1,2% ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - Keine Termine Freitag: - Keine Termine Montag: - Keine Termine WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - SNB: Geldpolitische Lagebeurteilung (09.30 Uhr, MK 10.00 Uhr) - BFS: Erste Schätzung Logiernächte November (14.00 Uhr) - BFS: Baupreisindex im Oktober 2022 (Montag) - Ausland: - GB: Notenbank-Entscheidung (13.00 Uhr) - EU: EZB Notenbank-Entscheidung (14.15, MK 14.45 Uhr) US: Empire State Manufacturing Index 12/22 (14.30 Uhr) Einzelhandelsumsatz 11/22 (14.30 Uhr) Erstanträge Arbeitslosenholfe (wöchentlich. 14.30 Uhr) Philadelphia Fed Business Outlook 12/22 (14.30 Uhr) Industrieproduktion 11/22 (15.15 Uhr) Lagerbestände 10/22 (16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 16.12.2022 Übernahmeangebote: - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Novartis-Sparte Sandoz (H2 2023) Dekotierungen (angekündigt): - Formulafirst (per 16.12., letzter Handelstag 15.12.) - Vifor (per 23.12, letzter Handelstag 22.12.) - Bobst (per 30.12., letzter Handelstag 29.12.) - Spice Equity (bewilligt, Termin noch offen) - Valora (bewilligt, Termin noch offen) - Bank Linth (nach Übernahme geplant) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 0,9866 - USD/CHF: 0,9261 - Conf-Future: +46 BP auf 143,09% (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz 1,16% (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI (Mittwoch): +0,22% auf 11'161 Punkte - SLI (Mittwoch): -0,17% auf 1'705 Punkte - SPI (Mittwoch): +0,29% auf 14'248 Punkte - Dax (Mittwoch): -0,26% auf 14'460 Punkte - CAC 40 (Mittwoch): +1,21% auf 6'731 Punkte

awp-robot/sw/kw