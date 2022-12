- SMI vorbörslich: +0,09% auf 10'890,23 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Donnerstag): -2,25% auf 33'202 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): -3,23% auf 10'811 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): -1,87% auf 27'527 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Julius Bär: Jason Moo geht, Jimmy Lee interim Chef Private B. South East Asia - UBS Fund Management senkt Gebühren für Immobilienfonds Residentia - Bachem unterschreibt langf. Folgeauftrag über Volumen von mind. 1 Mrd Fr. Fünfjahreszeitraum von 2025-2029 vorbörsliche Indikation +2,1% - Cicor: Transaktion wird mit verfügbaren Barmitteln finanziert Erwerbenes Geschäft mit Jahresumsatz im tiefen einst. Mio-Euro-Bereich übernimmt das Dünnschichtgeschäft der AFT microwave Gmbh - Oerlikon übernimmt Riri und strebt Führungsposition im Luxussegment an Ziel Aufbau von Führungsposition im Luxussegment; Abschluss Q1 2023 Riri beschäftigt 1100 Mitarbeitende; Umsatz 2022 von 165 Mio Fr. - CFT schliesst Akquisition von MTS Markets International ab - Compagnie Financière Tradition schliesst Akquisition von MTS Markets Int. ab - Montana Aerospace übernimmt MG Stock-Option-Programm von Tech Components NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - Kernkraftwerk Leibstadt ernennt Roland Schmidiger zum neuen CEO PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: Ausland: - GB: Detailhandelsumsatz November -0,4% GG Vormonat (Prognose +0,3) Detailhandelsumsatz November -5,9% GG Vorjahr (Prognose -5,6) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Obseva meldet Eigenanteil von 26,88%/40,59% - Peach Property : Mehrere Beteiligungsveränderungen - Temenos: Blackrock meldet Anteil von 5,04%; FIL Limited 3,19% PRESSE FREITAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - Keine Termine Montag: - Keine Termine Dienstag: - Keine Termine WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Baupreisindex im Oktober 2022 (Montag) - KOF Consensus Forecast (Montag) - BAZG: Aussenhandel/Uhrenexporte November 2022 (Dienstag) Ausland: - ZO: Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe 12/22 (10.00 Uhr) Einkaufsmanagerindex Dienstleistung 12/22 (10.00 Uhr) Handelsbilanz 10/22 (11.00 Uhr) Verbraucherpreise 11/22 (2. Veröffentlichung 11.00 Uhr) - DE: Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe 12/22 (09.30 Uhr) Einkaufsmanagerindex Dienstleistung 12/22 (09.30 Uhr) - FR: Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe 12/22 (09.15 Uhr) Einkaufsmanagerindex Dienstleistung 12/22 (09.15 Uhr) - GB: Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe 12/22 (10.30 Uhr) Einkaufsmanagerindex Dienstleistung 12/22 (10.30 Uhr) - US: Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe 12/22 (15.45 Uhr) Einkaufsmanagerindex Dienstleistung 12/22 (15.45 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 16.12.2022 Übernahmeangebote: - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Novartis-Sparte Sandoz (H2 2023) Dekotierungen (angekündigt): - Formulafirst (per HEUTE) - Vifor (per 23.12, letzter Handelstag 22.12.) - Bobst (per 30.12., letzter Handelstag 29.12.) - Spice Equity (bewilligt, Termin noch offen) - Valora (bewilligt, Termin noch offen) - Bank Linth (nach Übernahme geplant) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 0,9875 - USD/CHF: 0,9626 - Conf-Future: +9 BP auf 143,18% (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz 1,138% (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Donnerstag): -2,51% auf 10'880 Punkte - SLI (Donnerstag): -2,70% auf 1'659 Punkte - SPI (Donnerstag): -2,45% auf 13'899 Punkte - Dax (Donnerstag): -3,28% auf 13'986 Punkte - CAC 40 (Donnerstag): -3,29% auf 6'523 Punkte

awp-robot/sw/kw