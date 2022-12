- SMI vorbörslich: +0,18% auf 10'789,51 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Freitag): -0,85% auf 32'920 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): -0,97% auf 10'705 Punkte - Nikkei 225 (Montag): -1,05% auf 27'238 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - CS muss in den USA wegen Mängeln neuen Abwicklungsplan vorlegen - Nestlé kann Buitoni-Fabrik nach E.Coli-Fall teilweise wiedereröffnen - Plazza 2022: Stabiler EBIT und klar tiefere Neubewertungserfolg erwartet EBIT von rund 20 Mio Fr. erwartet Neubewertungserfolg von rund 9 Mio Fr. erwartet - PolyPeptide unterzeichnet bedeutende kommerzielle Vereinbarung Auftragswert nach Anlaufphase ab 2024 rund 100 Mio EUR pro Jahr Vorbörsliche Indikation +15,2% - Bank Linth wird per 28. Dezember dekotiert - Basilea erreicht mit Onkologiekandidat Meilenstein - erhält dafür 4 Mio USD - Bellevue holt Team für Sekundärmarktstrategien von Partners Group - Crealogix ernennt Christophe Biollaz zum neuen Finanzchef - Mobilezone übernimmt deutsche Siga und deren Geschäft mit US-Army Firma erzielt im Jahr 2022 Umsatz von rund 6 Mio EUR - Mobimo ernennt Jörg Brunner nun zum festen Finanzchef - Obseva: Gericht in Genf gibt Antrag auf Rücknahme der Nachlassstundung statt NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Lonza: Blackrock meldet Anteil von 10,06% - Mobimo: Blackrock meldet Anteil von 5,01% - Zur Rose: Blackrock meldet Anteil von 2,72%/1,56%; UBS Group AG 18,72% PRESSE WOCHENENDE/MONTAG - Swisscom soll Umbau auf Teppichetage planen (CH Media) - Siehe separate Presseschau ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - Keine Termine Dienstag: - Keine Termine Mittwoch - Keine Termine WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Baupreisindex im Oktober 2022 (8.30 Uhr) - KOF Consensus Forecast (9.00 Uhr) - BAZG: Aussenhandel/Uhrenexporte November 2022 (Dienstag) Ausland: - DE: Ifo-Index 12/22 (10.00 Uhr) - EU: Arbeitskosten Q3/22 (11.00 Uhr) Bauproduktion 10/22 (11.00 Uhr) - US: NAHB Wohnungsmarktindex 12/22 (16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 20.01.2023 IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Novartis-Sparte Sandoz (H2 2023) Dekotierungen (angekündigt): - Vifor (per 23.12, letzter Handelstag 22.12.) - Bank Linth (per 28.12., letzter Handelstag 27.12) - Bobst (per 30.12., letzter Handelstag 29.12.) - Spice Equity (bewilligt, Termin noch offen) - Valora (bewilligt, Termin noch offen) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr) - EUR/CHF: 0,9912 - USD/CHF: 0,9315 - Conf-Future: -153 BP auf 170,47% (Freitag) - SNB: Kassazinssatz 1,225% (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI (Freitag): -1,01% auf 10'770 Punkte - SLI (Freitag): -1,30% auf 1'638 Punkte - SPI (Freitag): -0,95% auf 13'766 Punkte - Dax (Freitag): -0,67% auf 13'893 Punkte - CAC 40 (Freitag): -4,13% auf 6'453 Punkte

awp-robot/sw/