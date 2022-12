- SMI vorbörslich: +0,18% auf 10'865,45 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Mittwoch): +1,60% auf 33'376 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): +1,54% auf 10'709 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): +0,46% auf 26'508 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Swisscom: Bundesrat will die Wahrnehmung der Interessen des Bundes stärken Neue Staatsvertretung soll per GV 2023 im VR Einsitz nehmen Monique Bourquin als neue VR vorgeschlagen- Ersatz für Barbara Frei BR unterstützt Wahl von Frau Monique Bourquin in VR erweitert per 1.4.2023 Konzernleitung von heute 6 auf 9 Mitglieder Martin Vögeli wird per 1.4.2023 Leiter Security & Corporate Affairs Stefan Nünlist wird per 1.4.2023 Leiter Corporate Communications BR stimmt Erhöhung d. Obergrenze für Vergütung der Konzernleitung zu - Roche erhält FDA-Zulassung für Actemra zur Covid-19-Behandlung Swissmedic erteilt Zulassungserweiterung Evrysdi bei Kindern mit SMA - SGS hat Aktienrückkaufprogramm über 250 Millionen Franken beendet - TX Group und Goldbach Group übernehmen Clear Channel Schweiz Kombinierter Umsatz von Neo und Clear Channel über 100 Mio Fr. bezahlt 86 Mio Fr. für Clear Channel Schweiz - Airesis: SER eröffnet Untersuchung wegen mögl. Verletzung Ad hoc-Publizität - EFG klassifiziert Portfolio mit festverzinslichen Wertpapieren um - Intershop: CEO Cyrill Schneuwly verlässt Gruppe per 30. September 2023 - Softwareone vereinbart Total Return Swap für Beteilung an Crayon NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: - GB: BIP Q3 -0,3% GG VQ (Prognose -0,2) - 2. Schätzung WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - ABB meldet Eigenanteil von 5,0067%/1,7366% - Lonza: Blackrock meldet Anteil von 10,08% - Relief meldet Eigenanteil von 21,613%/47,217%; Christopher Brown 54,96% PRESSE DONNERSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag - SHL: GV (13.00 Uhr israel. Zeit) Freitag: - Keine Termine Montag: - Feiertag, SIX geschlossen Dienstag: - keine Termine WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - SNB: Zahlungsbilanz Q3 (09.00 Uhr) Ausland: - US: BIP Q3/22 3. Veröffentlichung (14.30 Uhr) Erstanträge Arbeitslosenhilfe wöchentlich (14.30 Uhr) Frühindikator 11/22 (16.00 uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 20.01.2023 IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Novartis-Sparte Sandoz (H2 2023) Dekotierungen (angekündigt): - Vifor (per 23.12, letzter Handelstag 22.12.) - Bank Linth (per 28.12., letzter Handelstag 27.12) - Bobst (per 30.12., letzter Handelstag 29.12.) - Spice Equity (bewilligt, Termin noch offen) - Valora (bewilligt, Termin noch offen) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.18 Uhr) - EUR/CHF: 0,9834 - USD/CHF: 0,9245 - Conf-Future: +241 BP auf 141,99% (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz 1,425% (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI (Mittwoch): +1,75% auf 10'846 Punkte - SLI (Mittwoch): +2,05% auf 1'652 Punkte - SPI (Mittwoch): +1,73% auf 13'863 Punkte - Dax (Mittwoch): +1,54% auf 14'098 Punkte - CAC 40 (Mittwoch): +1,65% auf 6'580 Punkte

awp-robot/sw/tv