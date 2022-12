- SMI vorbörslich: +0,49% auf 10'858,12 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Freitag): +0,53% auf 33'204 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): +0,21% auf 10'498 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): +0,16% auf 26'448 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Roche erhält FDA-Zulassung für Lunsumio gegen bestimmtes Lymphom - Laut Zurich-CEO werden Cyberangriffe nicht mehr versicherbar sein - Leonteq: In H2 2022 weiter tiefere Kundennachfrage, aber stabile K+D-Erträge erwartet für 2022 Konzerngewinn in Nähe der VJ von 155,7 Mio Fr. erzielt Vergleich in Zivilverfahren mit Utmost vorböslich -4,5% - Montana Aerospace: veräussert Mehrheit von Teil der Maschinenbausparte Verschuldung reduzierte sich um niedrig. 2-st. Mio-Betrag Verkaufserlös wird für Bereich "Aerostructures" verwendet Käufer von AMT ist Unternehmen von Michael Tojner - Relief und Partner Acer erhalten US-Zulassung für Olpruva mit weiterer Änderung bei geplantem US-Listing seiner ADRs - EEII: Hauptaktinärin Gehold verkauft ihre 92,41% an Sebrina Holding Suisse NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - Migros weist Vorwurf überhöhter Margen bei Bio-Produkten zurück PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Lonza: Blackrock meldet Anteil von 9,85% - Addex: Kovner Bruce meldet Anteil von <3% - EEII-Grossaktionärin Gehold verkauft ihren Anteil an Sebrina Holding - Siegfried: Blackrock meldet Anteil von 3% - Valartis: Beat Kähli meldet Anteil von 26,86486% PRESSE DIENSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - keine Termine Mittwoch: - keine Termine Donnerstag - keine Termine WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - CS-CFA Index Dezember (Mittwoch) Ausland: - US: Grosshandels-Lagerbestände (14.30 Uhr) Handelsbilanz Vorausbericht (14.30 Uhr) FHFA Hauspreisindex (15.00 Uhr) Richmond Fed Herstellerindex (16.00 Uhr) Dallas Fed Verarbeitende Industrie (13.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 20.01.2023 IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Novartis-Sparte Sandoz (H2 2023) Dekotierungen (angekündigt): - Bank Linth (per 28.12., letzter Handelstag HEUTE) - Bobst (per 30.12., letzter Handelstag 29.12.) - Spice Equity (bewilligt, Termin noch offen) - Valora (bewilligt, Termin noch offen) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 0,9912 - USD/CHF: 0,9299 - Conf-Future: -83 BP auf 140,00% (Freitag) - SNB: Kassazinssatz 1,489% (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI (Freitag): +0,28% auf 10'805 Punkte - SLI (Freitag): +0,48% auf 1'648 Punkte - SPI (Freitag): +0,30% auf 13'817 Punkte - Dax (Freitag): +0,19% auf 13'941 Punkte - CAC 40 (Freitag): -1,14% auf 6'505 Punkte

awp-robot/sw/