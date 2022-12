- SMI vorbörslich: -0,09% auf 10'829,35 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Dienstag): +0,11% auf 33'242 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): -1,38% auf 10'353 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): -0,41% auf 26'341 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Kühne+Nagel übernimmt Distribution für Shimano in Europa - Pierer 2022: Erhöhung der Umsatzprognose für 2022 Umsatzwachstum 15-20% - Dividende "mindestens" 2 EUR je Aktie Prognosen für die Margen bleiben unverändert - Basilea zahlt 2022er Wandelanleihe vollständig zurück - DKSH schliesst mit SC Johnson Vertriebsvertrag für Babyprodukte in Taiwan ab NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Addex: New Enterprise Associates 15 L.P. meldet Anteil von 6,68% - Lonza: Blackrock meldet Anteil von 10,09% - Siegfried: Blackrock meldet Anteil von 2,996% - TX Group: Medien- und Unternehmensforderungsstiftung FERS mit Anteil von 3,94% - U-blox: Blackrock meldet Anteil von 3,28% PRESSE MITTWOCH - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - Keine Termine Donnerstag: - Keine Termine Freitag: - Keine Termine WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - CS-CFA Index Dezember (10.00 Uhr) - KOF Konjunkturbarometer Dezember (Freitag) - SNB: Volumen Devisenmarktinterventionen Q3 (Freitag) Ausland: - US: MBA Hypothekenanträge (13.00 Uhr) Schwebende Hausverkäufe 11/22 (16.00 Uhr) USA: Api-Rohöllagerdaten (22.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 20.01.2023 IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Novartis-Sparte Sandoz (H2 2023) Dekotierungen (angekündigt): - Bobst (per 30.12., letzter Handelstag 29.12.) - Spice Equity (bewilligt, Termin noch offen) - Valora (bewilligt, Termin noch offen) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 0,9898 - USD/CHF: 0,9298 - Conf-Future: -170 BP auf 138,30% (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz 1,543% (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Dienstag): +0,32% auf 10'839 Punkte - SLI (Dienstag): +0,39% auf 1'654 Punkte - SPI (Dienstag): +0,30% auf 13'858 Punkte - Dax (Dienstag): +0,39% auf 13'995 Punkte - CAC 40 (Dienstag): +0,50% auf 6'551 Punkte

awp-robot/sw/