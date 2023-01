- SMI vorbörslich: +0,44% auf 11'211,24 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Dienstag): +0,56% auf 33'704 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): +1,01% auf 10'743 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): +1,03% auf 26'446 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Sika 2022: Umsatz 10,49 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 10,61 Mrd) Erwarten Rekord-EBIT und EBIT-Marge von 15% konnte die Preise für Produkte und Lösungen anheben bestätigt die strategischen Ziele 2023 Abschluss der MBCC-Akquisition ist im ersten Halbjahr 2023 geplant Sprecher: 15% höhere Verkaufspreise kompensierten höhere Inputkosten vorbörsliche Indikation -0,5% - Zurich Insurance Japan von Datenhack betroffen - Basilea 2022: Umsatz 148 Mio Fr. (VJ 148,1 Mio) 2022: Einnahmen Cresemba+Zevtera 122 Mio. Fr. (VJ 129 Mio.) vorbörsliche Indikation +2,6% - Burkhalter: übernimmt LKE Haustechnik AG in Landquart LKE Haustechnik macht Umsatz von rund 7,5 Mio Fr. p.a. Kaufpreis wird in bar und mittels Namenaktien bezahlt - Evolva 2022: Umsatz 15,5 Mio Fr. (VJ 9,1 Mio) 2023: Umsatz von über 20 Mio Fr. erwartet - Medmix will polnische Einheit verkaufen 2022: Bereinigte EBITDA-Marge neu bei rund 22% erwartet (vorher 24%) Bestätigen Ausblick für Gesamtumsatz von 460-470 Mio Fr. - U-Blox 2022: Umsatz 624 Mio Fr. (AWP-Konsens: 624,0 Mio) Umsatzwachstum 51% (AWP-Konsens: 50,7%) Q4 2022: Umsatz 149 Mio Fr. (+24% zu Q421) CEO: Weiteres Wachstum 2023 erwartet, Normalisierung der Wachstumsrate - Medacta meldet erste erfolgreiche Operationen mit Plattform Nextar in Japan NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Credit Suisse: Harris Associates L.P. meldet Anteil von <3% - U-blox: Blackrock meldet Anteil von 3,01% PRESSE MITTWOCH - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - keine Termine Donnerstag: - Bossard: Umsatz 2022 - Titlisbahnen: Ergebnis 2021/22 - Flughafen Zürich: Verkehrszahlen Dezember 2022 (nachbörslich) - Partners Group: Verwaltete Vermögen 2022 (nachbörslich / Conf. Call 18.15 Uhr) Freitag: - Talenthouse: ao GV (Kapitalerhöhung etc.), Zug WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe Ergebnis (11.00 Uhr) Ausland: - US: MBA Hypothekenanträge wöchentlich (13.00 Uhr) EIA-Rohöllagerdaten (16.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 20.01.2023 IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Novartis-Sparte Sandoz (H2 2023) Dekotierungen (angekündigt): - Spice Equity (bewilligt, Termin noch offen) - Valora (bewilligt, Termin noch offen) EX-DIVIDENDE DATEN: per 12.01: - Schaffner (9,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 0,9900 - USD/CHF: 0,9213 - Conf-Future: -58 BP auf 141,10% (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz 1,364% (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Dienstag): -0,45% auf 11'162 Punkte - SLI (Dienstag): -0,47% auf 1'726 Punkte - SPI (Dienstag): -0,49% auf 14'308 Punkte - Dax (Dienstag): -0,12% auf 14'775 Punkte - CAC 40 (Dienstag): +0,12% auf 6'869 Punkte

awp-robot/sw/