- SMI vorbörslich: -0,11% auf 11'423,10 Punkte (8.20 Uhr) - Dow Jones (Montag): Börsen wegen Feiertag geschlossen - Nasdaq Comp (Montag): Börsen wegen Feiertag geschlossen - Nikkei 225 (Dienstag): +1,23% auf 26'139 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Lonza schliesst Erweiterung einer Anlage in USA ab - Forbo 2022: EBIT 131 Mio Fr. (VJ 179,0 Mio) erwartet Umsatz 1293 Mio Fr. (VJ 1254 Mio) Konzerngewinn 101 Mio Fr. (VJ 141 Mio) Stark gestiegene Kostenbasis, rückläufige Nachfrage Deutlich tieferer Free Cashflow von etwas unter 50 Mio. Fr. Deutlicher Nachfragerückgang und Volumen-Einbussen ab Spätsommer Im EBIT sind Einmaleffekte von 20 Mio Fr. enthalten 2023: Anspruchsvolles H1 mit Volumen unter Niveau Vorjahr erwartet vorbörslich -3,2% nach Zahlen - Montana erhöht Prognose für Gesamtjahr 2022 2022: Umsatz bei ca. 1,3 Mrd EUR erwartet, EBITDA bei 115-125 Mio. - TX Group: Christoph Tonini tritt aus Verwaltungsrat zurück Tonini wird neuer CEO der SMG Swiss Marketplace Group - Kinarus: präklinische Daten untermauern Wirksamkeit von KIN001 bei IPF bereiten Start für Phase II Studie mit KIN001 bei IPF vor - Relief: Ausschuss genehmigt weitere Studie mit RLF-TD011 RLF-TD011 soll als Behandlung für T-Zell-Lymphom getestet werden NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: - Chinas Wirtschaft wächst 2022 nur noch um drei Prozent WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - APG SGA: Pictet Asset Management SA, Direction de Fonds Anteil von 5,002% - Burkhalter: UBS Fund Management meldet Anteil von 7,52% - Zur Rose: Blackrock meldet Anteil von 3,13%/1,72% PRESSE DIENSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - Forbo: MK zu ersten Eckdaten zum Geschäftsjahr 2022 (09.00 Uhr) Mittwoch: - Richemont: Umsatz Q3 - Barry Callebaut: Umsatz/Volumen Q1 - Tornos: Umsatz/Auftragseingang 2022 Donnerstag: - Geberit: Umsatz 2022 (Conf Call 09.00 Uhr) - Galenica: Umsatz 2022 - Belimo: Umsatz 2022 (Conf. Call 09.00 Uhr) - Zur Rose: Umsatz 2022 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Produzenten- und Importpreisindex Dezember 2022 (Donnerstag) Ausland: - DE: ZEW-Umfrage 01/23 (11.00 Uhr) - US: Empire State Manufacturing Bericht 01/23 (14.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 20.01.2023 IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Novartis-Sparte Sandoz (H2 2023) Dekotierungen (angekündigt): - Spice Equity (bewilligt, Termin noch offen) - Valora (bewilligt, Termin noch offen) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,0006 - USD/CHF: 0,9251 - Conf-Future: +2 BP auf 144,15% (Montag) - SNB: Kassazinssatz 1,127% (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI (Montag): +1,29% auf 11'436 Punkte - SLI (Montag): +1,37% auf 1'770 Punkte - SPI (Montag): +1,28% auf 14'677 Punkte - Dax (Montag): +0,31% auf 15'134 Punkte - CAC 40 (Montag): +0,97% auf 7'043 Punkte

awp-robot/sw/