- SMI vorbörslich: -0,21% auf 11'308,89 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Freitag): +0,08% auf 33'978 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): +0,95% auf 11'622 Punkte - Nikkei 225 (Montag): +0,19% auf 27'433 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Logitech-CEO sieht sich mit Unsicherheiten konfrontiert - Novartis-Tochter Sandoz erhält positive CHMP-Meinung für Humira-Biosimilar - UBS Vermögensverwaltung in den USA baut Team um zwei Finanzberater aus - Interroll 2022: Umsatz 664,4 Mio Fr. (AWP-Konsens: 690,8 Mio) Auftragseingang 572,6 Mio Fr. (AWP-Konsens: 622,9 Mio) leichte Steigerung EBIT und EBIT-Marge erwartet H2 verbesserte Situation in den Lieferketten 2023: Blickt vorsichtig optimistisch ins Geschäftsjahr 2023 - Orascom DH: Netto-Immobilienverkaufswert 2022 +7,5% auf 714 Mio Fr. Neuverkäufe erreichten im Q4 243,4 Mio Fr. (+10,8%) - HBM Healthcare: Geschäftsführer tritt vorübergehend kürzer - PolyPeptide: CEO von PolyPeptide tritt zurück vorbörsliche Indikation -2,0% - Swissquote nutzt Etops-Lösung für Vermögensverwaltungsplattform NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - KOF: Konjunkturbarometer Januar 97,2 Punkte (AWP-Umfrage: 92,8 - 94,0 Pkt) - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - ABB: Blackrock meldet Anteil von 5,01% - Komax: Vontobel Fonds Services AG meldet Anteil von <3% - Lonza: Blackrock meldet Anteil von 9,98% - Oerlikon: Liwet Holding AG meldet Anteil von 42,70294% - Tecan: Norges Bank meldet Anteil von 5,07% - Temenos: Blackrock meldet Anteil von 5,07% - Zur Rose: UBS Group AG meldet Anteil von 17,97% PRESSE MONTAG - UBS ist mit Abramowitsch jahrelang beträchtliche Risiken eingegangen (TA) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - Gurit: Umsatz 2022 (nachbörslich) Dienstag: - UBS: Ergebnis Q4/2022 - BC Jura: Ergebnis 2022 - Pierer Mobility: Ergebnis 2022 - Landis+Gyr: Kapitalmarkttag (MK 12.00 Uhr) Mittwoch: - Novartis: Ergebnis 2022 (MK 09.30/Conf. Call 14.00 Uhr) - Valiant: Ergebnis 2022 (MK 10.00 Uhr online) - Glencore: Produktionsbericht 2022 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Erste Schätzung Logiernächte Dezember (14.00 uhr) - BFS: Detailhandelsumsätze Dezember 2022 (Dienstag) - Einkaufsmanager-Index (PMI) Januar 2022 Ausland: - DE: BIP Q4/22 (1. Schätzung) - EZ: Industrievertrauen 01/23 (11.00 Uhr) Verbrauchvertrauen 01/23 (endgültig) (11.00 Uhr) - US: Dallas Fed-Index Industrie 01/23 (16.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 17.02.2023 Übernahmeangebote: - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Novartis-Sparte Sandoz (H2 2023) Dekotierungen (angekündigt): - Spice Equity (bewilligt, Termin noch offen) - Valora (bewilligt, Termin noch offen) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (09.05 Uhr) - EUR/CHF: 1,0031 - USD/CHF: 0,9226 - Conf-Future: -54 BP auf 141,71% (Freitag) - SNB: Kassazinssatz 1,231% (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI (Freitag): +0,13% auf 11'332 Punkte - SLI (Freitag): +0,17% auf 1'778 Punkte - SPI (Freitag): +0,13% auf 14'552 Punkte - Dax (Freitag): +0,11% auf 15'150 Punkte - CAC 40 (Freitag): +0,76% auf 7'097 Punkte

