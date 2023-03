Zudem belastet die Aussicht auf weiter steigende Zinsen die Ölpreise. Jüngste Daten deuten darauf hin, dass sich die Inflation hartnäckiger auf einem hohen Niveau halten dürfte als bisher gedacht. Am Markt wird daher mit weiter steigenden Zinsen durch führende Notenbanken im Kampf gegen die starke Teuerung gerechnet, was die konjunkturelle Entwicklung bremst und am Ölmarkt die Sorge einer geringeren Nachfrage verstärkt./jkr/jsl/mis