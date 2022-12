In der letzten Handelswoche des Jahres sind die Ölpreise trotz des Anstiegs am Freitag unter dem Strich gefallen, nachdem die massive Corona-Welle in China die Hoffnung auf eine rasche Besserung der konjunkturellen Entwicklung der zweitgrössten Volkswirtschaft der Welt und damit auf eine stärkere Nachfrage nach Rohöl gedämpft hatte.