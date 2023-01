AFGHANISTAN: Die Schweiz bleibt in Afghanistan trotz des Verbots von Frauen in Hilfswerken humanitär engagiert. Zurzeit klärt die Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit (Deza) ab, wie sie das Budget von 30 Millionen Franken am effizientesten einsetzen kann. "Jetzt, wo es am schwierigsten ist, brauchen sie uns am meisten", sagte Deza-Chefin Patricia Danzi im Interview mit der "NZZ am Sonntag". Zentral sei es, dass auch Frauen weiterhin für Hilfswerke arbeiten könnten. Es sei daher möglich, dass ein Teil der Gelder vermehrt in Regionen eingesetzt werden, wohin Afghaninnen und Afghanen flüchteten, wie beispielsweise in Pakistan. (NZZaS, S.12; siehe auch separate Meldung)