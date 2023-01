Auch zu Wochenschluss geht es am Schweizer Aktienmarkt aufwärts. Der Leitindex SMI überschreitet damit einmal mehr die 11'300er Marke, die er bereits an den vorangegangenen zwei Handelstagen immer wieder passiert hatte. Auch charttechnisch stehen die Zeichen aktuell nicht schlecht, nachdem der Leitindex am Vorabend erstmals seit Juni oberhalb des Hochs vom Februar 2020 geschlossen hatte. "Kann der Ausbruch nach oben heute bestätigt werden, wäre auf der Oberseite zunächst Platz bis zum Zwischenhoch vom 30. Mai bei 11'751 Punkten", erklärten Marktexperten.

13.01.2023 09:30