Der Schweizer Aktienmarkt hat am Dienstag Orientierungsschwierigkeiten. Eines der treibenden Themen bleibt dabei die Covid-19-Lage in China. Immerhin hatte die Protestwelle in China den Anlegern zum Wochenstart einen passenden Vorwand für Gewinnmitnahmen geliefert, meint ein Händler. "Die Situation im Reich der Mitte erzeugt Unsicherheit darüber, wie die Regierung in Peking auf die Unzufriedenheit der Bevölkerung mit der Null-Covid-Politik reagieren wird." Am Morgen machten Gerüchte die Runde, dass die jüngsten öffentlichen Unruhen zu einer früheren Lockerung der Covid-19-Beschränkungen führen könnten.

29.11.2022 09:30