VAT geben am entgegengesetzten Ende um 1,5 Prozent nach. In den hinteren Reihen geben Comet, U-Blox und Inficon um bis zu 2,1 Prozent nach. Nachdem am Vortag noch gute Zahlen vom Konkurrenten STMicroelectronics gestützt hatten, sorgen enttäuscht aufgenommene Zahlen vom Chip-Riesen Intel für lange Gesichter. Der Konzern lag mit den Quartalszahlen unter den Schätzungen von Analysten und verfehlte auch mit der Prognose für das laufende Vierteljahr die Erwartungen.