Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich am Dienstag im frühen Geschäft mit leicht positivem Unterton. Die Vorgaben aus den USA, wo vor allem Technologiewerte gefragt waren, und aus Japan sorgen laut Händlern für eine weiterhin relativ gute Stimmung. Allerdings hält sich die Kauflaune in Grenzen, da sich die Anleger im Vorfeld zahlreicher Quartalsberichte von US-Firmen und einer Reihe von Konjunkturzahlen vorsichtig verhielten, heisst es am Markt. Dabei stehen laut Analysten bei den Konjunkturdaten vor allem die Einkaufsmanagerindizes aus Europa und den USA im Fokus.

24.01.2023 09:30