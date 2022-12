Dass es in den nächsten Wochen zu einer nachhaltigeren Erholung kommt, ist denn auch eher nicht zu erwarten. Für die Aktienmärkte dürften die Ansagen der Notenbanken für anhaltenden Gegenwind sorgen, so die grösste Kantonalbank weiter. Gepaart mit den nach eigener Einschätzung nach wie vor zu ambitionierten Gewinnerwartungen für das nächste Jahr gestalte sich die Ausgangslage weiterhin schwierig. Auch die Analysten der CS sehen das ähnlich. "In Anbetracht der Fundamentaldaten sehen wir die Risiken für Aktien nach wie vor als abwärtsgerichtet an", heisst es dort.