Der Schweizer Aktienmarkt hat am letzten Handelstag des Jahres noch einmal klar nachgegeben. Nach einem Start mit relativ moderaten Verluste ging es im weiteren Verlauf des Tages praktisch nur noch bergab mit einem Schlussstand deutlich unter 10'800 Punkten. Wie meist lief kurz vor dem Jahresende aber nicht mehr viel. Auch mit "Window Dressing", der am Jahresende üblichen Kurspflege bei Einzelwerten, habe sich die Bilanz nicht mehr retten lassen, meinte ein Händler. "Das Jahr ist schlicht zum Vergessen. Am besten abhaken und nach vorne schauen", fügte er an.

30.12.2022 18:15