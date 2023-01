Am Schweizer Aktienmarkt gibt zwar die Mehrzahl der Aktien zum Wochenschluss nach. Dass der Leitindex SMI dennoch knapp im Plus notiert, verdankt er den beiden Pharmaschwergewichten, die den Index stützen. Für die erste verkürzte Handelswoche in diesem Jahr ergibt sich aktuell ein Plus von mehr als 3 Prozent. Auch die Ökonomen der Bank Raiffeisen attestieren den Aktienmärkten einen guten Start ins neue Jahr. "Wie lange der Januareffekt anhält, wird sich zeigen", schränken die Experten gleichzeitig ein.

06.01.2023 11:32