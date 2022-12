Auch am letzten Handelstag im zu Ende gehenden Jahr tendiert der Schweizer Aktienmarkt schwächer. Und laut Händlern dürfte sich daran nicht mehr viel ändern. Die Anleger würden sich am letzten Handelstag nicht mehr sehr weit aus dem Fenster lehnen. Zwar könnte es da und dort noch zu "Window Dressing" kommen, der am Jahresende üblichen Kurspflege bei Einzelwerten. Doch damit lasse sich das Jahr auch nicht mehr retten, heisst es am Markt. Auch die am Nachmittag erwarteten US-Konjunkturdaten - veröffentlicht werden Daten zur Stimmung von Einkaufsmanagern - dürften das Geschehen kaum mehr stärker beeinflussen. "Das Jahr ist schlicht zum Vergessen und am letzten Tag lässt sich daran auch nicht mehr viel ändern. Am besten abhaken und nach vorne schauen", meint der Händler.

30.12.2022 11:30