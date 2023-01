Der Schweizer Aktienmarkt findet zur Wochenmitte kleine klare Richtung. Er bewegt sich vielmehr in einer engen Spanne von weniger als 50 Punkten um den Vortagesschlusskurs. Die Stimmung sei weiterhin gut. "Über allem steht die Hoffnung, dass die Inflation abflaut, die Zentralbanken die restriktive Politik bald beenden und die Wirtschaft einer Rezession entgeht", meinte ein Händler. Zur guten Stimmung trage daher am Berichtstag auch die japanische Notenbank (BoJ) mit ihrer Entscheidung bei, wider Erwarten die lockere Geldpolitik fortzusetzen. Am Vortag hatten Spekulationen, die EZB könnte die Zinsen im Frühling weniger stark erhöhen als am Markt bisher erwartet, den Börsen schon geholfen.

18.01.2023 11:32