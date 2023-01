Der Schweizer Aktienmarkt wird am Mittwoch gemäss den vorbörslichen Indikationen etwas schwächer erwartet. Die Vorgaben aus den USA seien allerdings wenig richtungsweisend, heisst es am Markt. Nach dem starken Jahresauftakt habe der Markt zuletzt etwas an Schwung verloren. Dies könnte sich nun aber ändern. Denn neben einer Reihe von Unternehmensergebnissen aus dem In- und Ausland, bei denen es Licht und Schatten gibt, könnte auch der am Vormittag anstehende deutsche Ifo-Geschäftsklima- und der Philadelphia-Fed-Index am Nachmittag für gewisse Bewegung sorgen.

25.01.2023 08:45