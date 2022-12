Am Schweizer Aktienmarkt dürfte es am Freitag leicht abwärts gehen. Dies signalisieren vorbörsliche Indikationen trotz positiver Vorgaben aus den USA und aus Fernost. Damit dürften die Vortagesgewinne wohl wieder ausradiert werden, heisst es am Markt. Dass es im Verlauf aber doch noch zu einer gehaltenen bis leicht freundlichen Tendenz kommen könnte, sei nicht auszuschliessen. Die Volumina dürften klein sein, was aber grössere Kursausschläge zur Folge haben könne. Die Anleger würden sich am letzten Handelstag im zu Ende gehenden Jahr wohl nicht mehr aus dem Fenster lehnen. Daher dürfte auch das am Jahresende übliche Window Dressing keinen stärkeren Einfluss haben, heisst es weiter. Dass von den am Nachmittag erwarteten US-Konjunkturdaten noch Impulse ausgehen, sei ebenfalls nicht zu erwarten. Veröffentlicht werden Daten zur Stimmung von Einkaufsmanagern.

30.12.2022 08:45