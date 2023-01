Am Freitagmorgen zeichnet sich am Schweizer Aktienmarkt ein versöhnlicher Wochenschluss ab. Die vorbörslichen Indikationen weisen zumindest nach oben. Allerdings hatte der SMI auch am Vortag zunächst fester eröffnet, um dann am Ende mit einem klaren Minus aus dem Handel zu gehen. Freundliche Vorgaben dürften an diesem Morgen zunächst stützen. Die Wall Street hatte sich am Donnerstagabend mit Gewinnen aus dem Handel verabschiedet und auch in Asien überwiegen die Kursgewinne. Allerdings sind einige Märkte dort nach wie vor wegen des Neujahrsfestes geschlossen.

27.01.2023 08:45