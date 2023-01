Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Donnerstag seinem Aufwärtsdrang nachgeben und freundlich in den Handel starten. Seit dem Jahreswechsel stehen für den Leitindex SMI mittlerweile Gewinne von mehr als 6 Prozent zu Buche. Unterstützung bekommt er aktuell von den Vorgaben aus Übersee. Die Wall Street hat sich im späten Handel von den Tiefständen hoch gearbeitet. In Asien überwiegen ebenfalls die Kursgewinne. Allerdings ist der Handel wegen der Neujahrsfeierlichkeiten nach wie vor ausgedünnt, da einige Märkte weiterhin geschlossen sind.

26.01.2023 08:45